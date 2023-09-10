صدارة سويسرية مغربية في الجولة الأولى للبطولة الدولية للجولف بالجونة

اعتلى السويسرى مارك شتنهاوسر والمغربى عبد الرحمن فكورى، صدارة منافسات بطولة مصر الدولية للجولف للرجال بعد انتهاء الجولة الأولى والمقامة حاليا بمدينة الجونة بملاعب نادى جولف الجونة.

وسدد السويسرى مارك 72 ضربة مسجلا معدل الملعب وبالمثل تساوى معه المغربى عبد الرحمن فكورى مسجلا نفس المعدل.

وجاء ثالثا اللاعب الكينى مايكل كارانجا بفارق ضربة واحدة بعدما سدد 73 ضربة وتساوى معه المغربيان يوسف الهالى وسينان مهلى.

وجاء لاعبنا المصري عيسى أبو العلا في المركز السادس مسجلا ضربتين فوق المعدل بتسديد 74 ضربة وتساوى معه السويسرى جين ليون.

واحتل الترتيب الثامن لاعبا جنوب أفريقيا جوردان ويسليس ومكاما وسدد كل منهما 75 ضربة.

وفى الترتيب العاشر كل من الليبى محمد طويرى والجنوب افريقى جونرى لوديك والسعودى على السخا 77 ضربة لكل منهم.

وجاء لاعبنا الصاعد على سلامة فى المركز السادس عشر وسدد 80 ضربة مسجلا 8 ضربات فوق المعدل.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية غدًا منافسات شرسة للغاية خاصة بين اللاعبين أصحاب المراكز العشر الاولى للاقتراب من القمة قبل إنطلاق الجولة الثالثة والأخيرة بعد غد الثلاثاء.