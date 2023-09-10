يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة وديا ثانية غدا الاثنين أمام المنتخب الروسي للمحليين على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.
وتنشر البوابة سبورت، التشكيل الأقرب للفراعنة أمام روسيا غدًا.
وجاء كالتالي:
حراسة المرمي: حمزة علاء
خط الدفاع: حاتم سكر ومحمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة
الهجوم: أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.
وكانت قد انتهت المباراة الأولى أمام الفريق ذاته بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.
البوابة سبورت
تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام روسيا.. غدًا
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يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة وديا ثانية غدا الاثنين أمام المنتخب الروسي للمحليين على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.
يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة وديا ثانية غدا الاثنين أمام المنتخب الروسي للمحليين على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.