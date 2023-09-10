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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام روسيا.. غدًا

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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يخوض منتخب مصر الأولمبى مباراة وديا ثانية غدا الاثنين أمام المنتخب الروسي للمحليين على استاد السويس، استعدادا لأولمبياد باريس.
وتنشر البوابة سبورت، التشكيل الأقرب للفراعنة أمام روسيا غدًا. 
وجاء كالتالي: 
حراسة المرمي: حمزة علاء 
خط الدفاع: حاتم سكر ومحمد طارق ومحمد مغربي وعمر فايد
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمود صابر ومحمد شحاتة
الهجوم: أحمد عاطف قطة ورأفت خليل وعبد الرحمن أجويرو.
وكانت قد انتهت المباراة الأولى أمام الفريق ذاته بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

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