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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في الألعاب الترويحية بأسبوع شباب الجامعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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فازت جامعة سوهاج بالمركز الثاني في المسابقة الجماعية للألعاب الترويحية ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4000 طالب وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

ويتكون فريق جامعة سوهاج من 6 طالبات و6 طلاب تنافسوا في أربع ألعاب ترويحية مختلفةً ضمن النشاط الترويجي بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت إشراف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب المركزية.

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