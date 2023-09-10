جامعة سوهاج تفوز على جامعة العريش في تنس الطاولة مختلط

فاز فريق جامعة سوهاج لتنس الطاولة مختلط علي جامعة العريش 3 مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت علي أرض ملاعب جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4000 طالبا وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وأوضح كل من الدكتور طه محمد السيد المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد حمد الله إداري الفريق أن فريق الجامعة في تنس الطاولة يشارك في منافسات فردي وزوجي ومختلط، ويتكون الفريق من 2 طلبة و 2 طالبات.