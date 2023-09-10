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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تفوز على جامعة العريش في تنس الطاولة مختلط

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فاز فريق جامعة سوهاج لتنس الطاولة مختلط علي جامعة العريش 3 مقابل لاشيء في المباراة التي اقيمت علي أرض ملاعب جامعة حلوان، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري، وبمشاركة 4000 طالبا وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وأوضح كل من الدكتور طه محمد السيد المدير الفني للمنتخب، وكابتن محمد حمد الله إداري الفريق أن فريق الجامعة في تنس الطاولة يشارك في منافسات فردي وزوجي ومختلط، ويتكون الفريق من 2 طلبة و 2 طالبات.

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