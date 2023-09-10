جمال شعبان يحذر من الإكثار في تناول حلوى المولد

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من خطورة الحزن والزعل والحسد والحقد، معقبًا: «يمكن هذه الأشياء أن تنتهي بأزمة قلبية حادة».

وقال جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جميع أنواع الحلويات التي يتم تصنيعها بالمواد السكرية الصناعية، ممتلئة بالسموم، موضحًا أن حلويات المولد النبوي تصنع من المواد السكريات الصناعية لذا أنها تؤدي لإصابة القلب والشرايين التاجي، لذا يجب عدم الإفراط في تناولها.

وتابع: تناول السمسم بمفرده لا يؤثر على القلب، ولكن عند إضافة السكريات الصناعية يؤثر على القلب بصورة خطيرة.