عميد معهد القلب السابق ينصح الرجال بتناول الجرجير والجزر

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، فوائد الجرجير والجزر، موضحًا أنهما لهما العديد من الفوائد الغذائية التي تفيد القلب والجسم، بالإضافة إلى أنهما يساعدان على تعزيز الخصوبة لدي الرجال.

وأضاف جمال شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخضروات لها فوائد متعددة، كما أن الجرجير يساعد على زيادة خصوبة الإنسان، والجزر يحسن نضارة الجلد، ويعزز الخصوبة.

وتابع: يجب على الأمهات تجهيز وجبة الإفطار لأبنائهم قبل الذهاب إلى المدرسة، ولابد ان تكون غنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل «الفيتامينات»، مؤكدًا أن ووجبة الإفطار في مصر مهملة، كما أن عدم تناول وجبة الإفطار يساعد على حدوث أزمات قلبية.

ونوه جمال شعبان، إلى عدم الإفراط في تناول البيض، ويجب تناول بيضتين يوميا، بصورة مسلوقة، موضحًا أن تنظيم الكوليسترول يعتمد على نظام غذائي، عدم الحقد، ممارسة الرياضة.

وأكد الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقا، أن تناول خل التفاح له العديد من الفوائد ولكن بنسب قليلة، موضحًا أن مرضى الشرايين لا يفضل أن يتناولوا خل التفاح.

واختتم جمال شعبان حديثه قائلًا: «الله خلق الفواكه والخضروات ولها عدة فوائد مختلفة وتساعد على تقوية جهاز الإنسان، كما أن المادة الحمراء في البطيخ تمنع جلطات القلب، ويجب الحذر من الإفراط في تناول الملح لأنه العدو الأول للقلب والملح».