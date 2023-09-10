لافروف: الاتصالات الروسية الهندية مستمرة على أعلى مستوى

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن الاتصالات على أعلى المستويات بين موسكو ونيودلهي ستستمر وسيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين "ستستمر الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والهند بالطبع. ومع ذلك، أؤكد لكم أنه عندما يتفق الرئيس الروسي [فلاديمير بوتين] ورئيس وزراء الهند [ناريندرا] مودي على الاجتماع التالي، فإن هذا سيكون سيتم الإعلان عنها"، بحسب وكالة /تاس/.

وأضاف لافروف أن مؤتمر مجموعة العشرين سيعطي دفعة كبيرة لإصلاح كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.