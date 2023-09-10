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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة سوهاج تحصد الميدالية الفضية في شعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات

الفائز بالجائزة
الفائز بالجائزة
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حصد الطالب محمد يحيى محمود حمدان، بالفرقة الثالثه بكلية التجارة بجامعة سوهاج، على المركز الثاني "الميدالية الفضية" وذلك في مجال الشعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر. 

وتستضيف جامعة حلوان هذا العام في الفترة من ٨ الي ١٤ من شهر سبتمبر الجاري، أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، بمشاركة ٤٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، صرح بذلك الدكتور حسان التعماني رئيس الجامعة.

وأضافت انتصار ابو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية، انه شارك الطالب محمد يحيي بقصيدة بعنوان "مُتكًا في فانتازيا الحُزن " بدون تمثيل طلابي، مضيفة ان ادارة النشاط الثقافي تشارك في فعاليات الأسبوع بالشعر العامي والفصحى، ودوري المعلومات العامة، والانشاد الديني، ومسابقات الخط العربي، وصحيفة الحائط، والقرآن الكريم والحديث الشريف والقصة القصيرة.

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