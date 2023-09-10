حسام داغر يعلن عن شرائه غرفة نوم الراحلة سامية جمال

أعرب الفنان حسام داغر عن سعادته البالغة بعد شرائه غرفة نوم الفنانة الراحلة سامية جمال من مزاد أنتيكات، ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق داغر قائلًا: "انا اشتريت غرفة نوم سامية جمال من مزاد انتيكات"، وسرعان ما تفاعل معه الجمهور بعدد من التعليقات الإيجابية التي أبرزها: "حاجة في منتهى الرقي والشياكة، الله تجنن، إيه الروعة دي، حلوة اوي كلاسيك وتجنن مبروك عليك".

وفي وقت سابق، حصل الفنان حسام داغر على درع تكريمه من إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية خلال دورته الرابعة يوم الجمعة الماضي، خلال حفل افتتاح المهرجان في مكتبة الإسكندرية، بعرض أجزاء من أدوارهم للحضور.

وشارك حسام داغر رمضان الماضي بمسلسل "حضرة العمدة" ومن بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفي لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.