تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بتأخر شقيقه (سائق مركبة توك توك- مقيم بذات الناحية) فـى العودة بمركبة "التوك توك" ولدى تواصله معه تليفونيًا أبلغه بالتشاجر مع آخر ببندر دارالسلام، فقام بالتوجه للمكان فلم يجد شقيقه وعثر على مركبة "التوك توك" خاصته وبه آثار دماء بالقرب من منزل صديق شقيقه.

وأضافة الوزارة: أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (سائق مركبة توك توك- مقيم بدائرة المركز).

وتابعت: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى أرض زراعية بجوار مسكنه وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم.

وأرشد المتهم عن جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة فىإرتكاب الواقعة "سكين" والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

