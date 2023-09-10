مدير الدوري السعودي: لن نغلق الباب أمام ضم صلاح في المستقبل

تحدث مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي، بشأن فشل نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب محمد صلاح في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

الاتحاد قدم أكثر من عرض مغرٍ ماليًا إلى ليفربول من أجل ضم صلاح.

وقابل ليفربول، عروض الدوري السعودي بالرفض الشديد، رغم أن أعلاها وصلت قيمته إلى 215 مليون جنيه إسترليني.

وقال النيجيري الذي يعد أحد أبرز المديرين الرياضيين حول العالم في تصريحات نشرها موقع "talksport" الإنجليزي:"أعتبر صلاح بمثابة ابني.. أنا معجب به كلاعب، وأعشقه كإنسان".

إيمينالو الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة استقطاب نخبة اللاعبين في الدوري السعودي، سبق له أن عمل مع صلاح عندما كان مديرًا رياضيًا في تشيلسي.

وأضاف: "الدوري السعودي لا يهتم بتصدر العناوين الرئيسية، بل يتعلق الأمر بالقيام بالأشياء بشكل صحيح.. قلنا إننا سنفعل الأشياء بشكل صحيح، ولم نتوصل إلى اتفاق كما رأيتم حيث بقي صلاح في ليفربول".

واستكمل: "أتذكر عندما كنت على وشك الانضمام إلى موناكو (كمدير رياضي) وتم بيع كيليان مبابي مقابل 168 مليون جنيه إسترليني رغم أنني كنت أرغب في الاحتفاظ به.. لم يبدو الأمر مزعجًا ولم يكن هناك كل هذه الضجة".

وأتم: "الشائعات لا تقترب أبدًا من الحقيقة، وأعتقد أن ما تم التعبير عنه إعلاميًا لم يكن قريبًا مما كان.. لا أعرف ما الذي سنفعله، لكننا سنفعل ما يناسب الدوري السعودي، ولن نغلق الباب أمامه في المستقبل".

وسبق أن تولى النيجيري، منصب المدير الرياضي في موناكو الفرنسي.