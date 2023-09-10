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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا.. الأصول النازية لفكر الإخوان.. كاتب فرنسى يكشف حقيقة الجماعة الإرهابية

العدد الاسبوعي
العدد الاسبوعي
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تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 10 سبتمبر 2023:

الأصول النازية لفكر الإخوان.. كاتب فرنسى يكشف حقيقة الجماعة الإرهابية.. ويؤكد: الرئيس السيسى خاض معركة شجاعة ضد الجماعة المتعصبة.. وعلينا أن نحارب الأيديولوجية المتطرفة ونقترح بديلًا لها

أوكرانيا.. «فخ أمريكى» أم «أنجلوسكسوني-أطلسى»؟

أكثر من 60 مسئولًا وخبيرًا غربيًا حذروا طوال سنوات ماضية من توسع «الناتو»

المسيحيون واليهود عاشوا فى أمان على مدى 14 قرنًا

الإخوان المسلمون قدموا صورة مشوهة ومتطرفة عن الدين الإسلامى

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