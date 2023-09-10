اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا.. الأصول النازية لفكر الإخوان.. كاتب فرنسى يكشف حقيقة الجماعة الإرهابية

تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 10 سبتمبر 2023:

الأصول النازية لفكر الإخوان.. كاتب فرنسى يكشف حقيقة الجماعة الإرهابية.. ويؤكد: الرئيس السيسى خاض معركة شجاعة ضد الجماعة المتعصبة.. وعلينا أن نحارب الأيديولوجية المتطرفة ونقترح بديلًا لها

أوكرانيا.. «فخ أمريكى» أم «أنجلوسكسوني-أطلسى»؟

أكثر من 60 مسئولًا وخبيرًا غربيًا حذروا طوال سنوات ماضية من توسع «الناتو»

المسيحيون واليهود عاشوا فى أمان على مدى 14 قرنًا

الإخوان المسلمون قدموا صورة مشوهة ومتطرفة عن الدين الإسلامى