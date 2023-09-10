الثلاثاء .. المجلس الأعلى للثقافة يقدم "حياة وأعمال سيمون بوليفار"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي ، ندوة بعنوان: "حياة وأعمال سيمون بوليفار"، والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



يشارك في الندوة: السفير ويلمار أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس للثقافة، الدكتور أنور مغيث أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة: الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بحضور سفراء دول أمريكا اللاتينية: جواتيمالا، بنما، كلومبيا،البرازيل، أوروغواي، شيلي، بيرو، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، براجواي، بوليفيا، جمهورية الدومينيكان، المكسيك.

يقام على هامش الندوة ببهو المجلس الأعلى للثقافة معرض "مصر في عيون أطفال العالم " وينظمه المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.