سوناك يندد بـ "التدخلات الصينية" بعد توقيف شخصين بتهمة التجسس

أفادت فضائية " القاهرة الاخبارية" اليوم الأحد ، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعرب لنظيره الصيني لي تشيانج، عن استيائه من تدخلات بكين في شؤون المملكة المتحدة، بعد الكشف مؤخرًا عن توقيف شخصين بشبهات التجسس، في وقت سابق من هذا العام.

يأتي الكشف عن القضية في وقت أبدت لندن مؤخرًا رغبة في الحوار مع بكين، بعد سنوات من العلاقات المعقدة، حسب وكالات.

وأكدت الشرطة البريطانية، في بيان: "أوقف عناصر شرطة مكافحة الارهاب المكلفة التحقيق في التهديدات على الدولة وقضايا التجسس رجلَين في 13 مارس للاشتباه في انتهاكهما للمادة الأولى من قانون الأسرار الرسمية للعام 1911".

وأُلقي القبض على الأول في منطقة أكسفورد، وفيما تم القبض على الآخر في إدنبره.

وقالت شرطة لندن إنه تم إطلاق سراحهما بانتظار اتخاذ خطوة جديدة مطلع أكتوبر، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، كان الرجل الثاني على اتصال بنواب من حزب المحافظين الحاكم أثناء عمله مساعدًا في البرلمان، وكان من بين هؤلاء وزير الأمن السابق توم توجندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم أليشيا كيرنز.