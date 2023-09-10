سيرًا على الأقدام.. جولة تفقدية لمحافظ أسوان وتشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المباني (صور)

نفذ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية سيراً على الأقدام صباح اليوم الأحد، بدءاً من مدخل منطقة عزبة العسكر وصولاً لمناطق الرضوانية والتجاريين ، ثم تفقد منطقة الحصايا والنفق مروراً بعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية.

وكلف اللواء أشرف عطية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية مسئولى الوحدة المحلية ، وكافة الجهات المختصة للقيام بمراجعة تراخيص المبانى والإنشاءات بالكامل للعمارات والوحدات السكنية بنطاق أحياء جنوب وشرق وغرب ، مع مراجعة وفحص كافة طلبات التصالح وتراخيص البناء القديمة للتأكد من سلامة الإجراءات لإصدار التراخيص.

وشدد على إعداد تقرير تفصيلى وشامل على أرض الواقع وعرضه فى أسرع وقت على المحافظ شخصياً للتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لأى موظف تساهل فى إنهاء إجراءات الترخيص أو التقنين لأى عقار دون وجه حق ، والتعدى على خطوط التنظيم ، وعدم الإلتزام بالضوابط والإشتراطات المنظمة لذلك بهدف القضاء على أى خلل ، والمواجهة الحازمة لأى فساد إدارى .

كما أعطى أشرف عطية تعليماته بعدم السماح بالتعدى على الطرق العامة من الإشغالات والباعة الجائلين ، والإلتزام بخطوط التنظيم المحددة لهم ، مؤكداً على أهمية إنتظام عمليات رفع تراكمات القمامة والمخالفات أولاً بأول من الصناديق والحاويات ، مع القضاء على تجمعات هذه التراكمات نتيجة عدم الوعى من بعض المواطنين ، بالإضافة إلى ما يتسبب فيه إنتشار ظاهرة النباشين ، وكذا سرعة التعامل مع أى كسورات أو طفح لشبكات المياه أو الصرف الصحى ، وتغطية الأسلاك المكشوفة بأعمدة الإنارة .

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين الذين ألتقى بهم حيث أعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها ، ووضع الحلول العاجلة لها .

يأتي ذلك من أجل الحفاظ على أراضى أملاك الدولة من أى تعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

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