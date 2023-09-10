الأربعاء المقبل.. امتحان تحريري للمتقدمين من المهندسين للعمل بالأجر اليومي بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه تقرر عقد امتحان تحريري للمتقدمين من المهندسين للعمل بالأجر اليومي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة حيث تنطلق الاختبارات الأربعاء المقبل 13 سبتمبر 2023 في تمام الساعة الـ 10 صباحا بمركز الاختبارات الالكترونية بجامعة بنها مبنى الاختبارات بمجمع الكليات بكفر سعد بمدينة بنها.

وأوضح بيان للمحافظة، أن اختبار القبول للمتقدمين بالإعلان رقم 1 لسنة 2023 ستكون في مركز الاختبارات الالكترونية بجامعة بنها يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023 حيث يبدأ الاختبار في تمام الساعة 10 صباحا ولمدة ساعة ونصف.

ووجه البيان علي المتقدمين للاختبارات بالتواجد بمقر المركز في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا مع احضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها علي أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد إجراء المقابلات الشخصية.

يذكر أن محافظة القليوبية قد أعلنت في وقت سابق وظائف جديدة لـ 119 مهندس بالأجر اليومي للعمل بصفة مؤقتة بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية التابعة بالمحافظة من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.