دار الكتب تفتح باب التقدم للمشاركة في مؤتمر أدب الطفل

أعلن مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د. أشرف قادوس بدار الكتب فتح باب المشاركة في مؤتمره السنوي الثامن حول: "شعر الأطفال" يومي ٢٠- ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ بقاعة علي مبارك فى مقر الهيئة.

وتشمل محاور المؤتمر، السمات الأدبية لشعر الأطفال بين الأصالة والمعاصرة، الشعر والمراحل العمرية للأطفال، شعر الأطفال والهوية الثقافية، شعر الأطفال بين الفصحى والعامية، القيم الثقافية والفنية في شعر الأطفال، مستقبل شعر الأطفال فى عصر التكنولوجيا الرقمية ، شعر الأطفال في مرآة النقد.

وتستقبل الادارة ملخصات البحوث وأوراق العمل والسيرة الذاتية، لمن يرغب في المشاركة من السادة أعضاء هيئات التدريس والخبراء والأدباء عبر البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر، في موعد غايته 25/9/2023، والأعمال المقبول مشاركتها وفقا لمدى اتصالها المباشر بأحد محاور المؤتمر في صورتها النهائية قبل 1 نوفمبر المقبل .

وشددت على الالتزام بالمواصفات التقنية لتحرير البحوث وأوراق العمل، وهي: عدد كلمات الملخص من ٥٠٠ – ١٠٠٠ كلمة،تحرر الأعمال بخط نوعه (Simplified Arabic) وببنط (١٤) للمتن، و(١٦) للعناوين الفرعية، المراجعة اللغوية للأعمال المشاركة مسئولية الباحث، عدد صفحات البحث الكامل لا تتجاوز (٣٠) صفحة مقاس A4