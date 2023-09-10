ترأس اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور د محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و ا. ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة الإجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج
وذلك لمناقشة سير العمل بالوحدات المختلفة و تقيم أداء الفرق الطبية بها وفقاً للخطط الموضوعة .
ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة علي إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد بالوحدات و وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين . منوهاً
الي تكثيف مرور فرق التفتيش علي جميع الوحدات و لن يكون هناك تهاون مع القصرين بحق المرضي .
كما أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بضرورة تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية و نشر فرق التواصل المجتمعي وعقد ندوات تثقيف صحي وتوعية بالقري و نشر الثقافة الصحية بين المواطنين .
و تطرق الإجتماع الي المعوقات التي تواجه الفرق الطبية و طرق حلها والاستفادة القصوي من الموارد المتاحة .
ومن جانبه قام ا. ممدوح محمدين المدير المالي والإداري للمديرية بمناقشة وشرح بعض الامور الإدارية
والاجابة عن استفسارات السادة مديرى الادارارت بشأن تلك الامور لتلافي اي أخطاء إدارية مستقبلاً
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انطلاق الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بسوهاج لمناقشة سير العمل
ترأس اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور د محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و ا. ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة الإجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج