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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بسوهاج لمناقشة سير العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور د محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و ا. ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة الإجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج 
وذلك لمناقشة سير العمل بالوحدات المختلفة و تقيم أداء الفرق الطبية بها وفقاً للخطط الموضوعة .
ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة علي إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد بالوحدات و وتقديم الخدمات الطبية المختلفة  للمواطنين .  منوهاً 
الي تكثيف مرور فرق التفتيش علي جميع الوحدات و لن يكون هناك تهاون مع القصرين بحق المرضي . 
كما أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بضرورة تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية و نشر فرق التواصل المجتمعي وعقد ندوات تثقيف صحي وتوعية بالقري و نشر الثقافة الصحية بين المواطنين . 
و تطرق الإجتماع الي المعوقات التي تواجه الفرق الطبية و طرق حلها والاستفادة القصوي من الموارد المتاحة . 
ومن جانبه قام ا. ممدوح محمدين المدير المالي والإداري للمديرية بمناقشة وشرح بعض الامور الإدارية
والاجابة عن استفسارات السادة مديرى الادارارت بشأن تلك الامور لتلافي اي أخطاء إدارية مستقبلاً

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