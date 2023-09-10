حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالغربية

قررت نيابة الأموال العامة بمحافظة الغربية، حبس أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم ، بزعم توفير فرص عمل لهم،4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قد تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ، من 3 مواطنين – مقيمين بمحافظة الغربية، بتضررهم من (حاصل على معهد - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين من المعلومات والتحريات قيام المذكور بإيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تدبير فرص عمل "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيتلة التى أصدرت قرارها المتقدم.