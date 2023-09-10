"الغرف السياحية" يقترح مجموعة حوافز استثمارية للشركات

أعلن أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في ضوء ما يجري من تعديلات تشريعية للقوانين المنظمة لعمل القطاع فقد تقدم الإتحاد نيابة عن القطاع السياحي بمقترحات تهدف إلى زيادة الاستثمارات السياحية ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج القومي وزيادة فرص العمل التي توفرها المشروعات السياحية.

وأكد الوصيف في بيان له اليوم، أن مقترحات الاتحاد جاءت بعد مناقشات ولقاءات داخل القطاع السياحي وفي ضوء ما يتم من إجراء تعديل تشريعي على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن تلك المقترحات تضمن جذب استثمارات سياحية جديدة للبلاد، وزيادة عوائدها الدولارية سواء خلال مراحل التنفيذ أو بعد التشغيل، كما تهدف الى تمكين القطاع السياحي من مواجهة المنافسة الشرسة التي تتم حاليا من قبل الأسواق المجاورة لمصر وزيادة معدلات النمو والتدفق والدخل السياحي، وبما يهدف أيضاً لتبسيط بعض الأعمال الإجرائية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الاستثمارية.

وأوضح الوصيف، أن لجنة تسيير أعمال الاتحاد وبعد مناقشات مستفيضة داخل القطاع اقترح مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تضمن تسريع وتيرة الاستثمار السياحي وزيادة عوائده، وتعتمد تلك المقترحات على إدراج مشروعات الاستثمار السياحي خاصة الكائنة بالمناطق المستهدفة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأستثمار للتمتع بحزمة المزايا التحفيزية الجاري مناقشتها بمجلس النواب حالياً لإقرارها وذلك أسوة بالقطاع الصناعي والعقاري، بالإضافة إلى:

● تحديد المناطق المطلوب زيادة الطاقة الفندقية بها وإتاحة الأراضي بأسعار تحفيزية إذا أقام المستثمر المشروع فى الفترة الزمنية المتفق عليها ( ٢٤ شهرًا).

● إعتبار أي مدينة أو منطقة يتم تنفيذ مشروعات سياحية جديدة او توسعات بها ضمن مناطق القطاع ( أ ) الأكثر إحتياجًا للتنمية في تطبيق حكم المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار والمناطق الحرة رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية وذلك بما يضمن تمتع كافة المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بتلك الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لزيادة الإستثمار السياحي بالبلاد خاصة خلال السنوات القادمة.

● السماح للمستثمرين السياحيين بإضافة أي مكونات أو عناصر جديدة للمشروع السياحي (فندقي سياحي ) بدون سداد أي مقابل مالي إضافي طالما أن ذلك يتم في حدود النسبة البنائية المقررة للمشروع السياحي.

● منح المستثمرين السياحيين مدة تنفيذ زمنية إضافية بنسبة ٣٠ % من المدة الزمنية المقررة للمشروع أو من المدة الزمنية المشتراه والتي تم شرائها بمقابل لاستكمال التنفيذ تجنباً لسحب الأرض المخصصة وذلك دون سداد مقابل مالي إضافي.

وتابع الوصيف، أن المقترحات تتضمن دراسة منح بعض الإعفاءات الضريبية لمشروعات الاستثمار السياحي، وتعديل مدة مجالس إدارات الشركات المساهمة لتصبح خمس سنوات بدلاً من الثلاث سنوات الحالية، وذلك بناء على موافقة الجمعية العمومية لهذه الشركات.

وقال الوصيف، أن تلك المقترحات تتضمن أيضا التزام السجل التجاري بالقيد والتأشير بأية قرارات يتم اعتمادها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسجل التجاري الخاص بالشركات كونها الجهة الإدارية المختصة دون تعليق ذلك على موافقة أي جهة أخري خلاف التأشيرات التي يستلزم موافقة البنك الراهن عليها أو الشركات التي تحت التحفظ أو المنع من التصرف.