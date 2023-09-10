أستاذ اقتصاد: انضمام إفريقيا إلى تجمع العشرين يزيد من معدلات النمو وفرص التشغيل

قالت الدكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالهند شهدت التركيز على الغذاء والطاقة وتأثير الأزمات المالية العالمية الأخيرة على تدفقات السلع الأساسية والحبوب.

وأضافت الباجوري في حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ اقتصاد العالم كله عانى من تباطؤ معدلات النمو الاقتصاد في الدول المتقدمة والنامية، مشيرةً إلى أن وجود إفريقيا في هذا التجمع مفيد لها ولدول أخرى، وبخاصة أنها تصدر المواد الخام وسوق كبيرة لتصريف السلع.

وتابعت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة: "إفريقيا تعتبر موردا هاما للسلع الأساسية والمواد الخام للصين، كما أنها سوق لتصريف المنتجات الصينية، وبالتالي، فإنها تطرح فرصا للدول الموجودة في قمة العشرين".

وواصلت: "هناك مكاسب كثيرة ستعود على القارة الأفريقية من انضمامها لمجموعة العشرين مثل زيادة فرص الاستثمار الخارجي وهو ما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، ومن ثم، فإن هذا الأمر يؤدي إلى حل مشكلة البطالة ومشكلة الفقر بسبب زيادة دخل دول القارة".

