طلاب جامعة القناة يتوجهون للمشاركة بفاعليات أسبوع شباب الجامعات بحلوان

حرص الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة على لقاء الطلاب؛ قبل مغادرة فوج طلاب جامعة قناة السويس إلى جامعة حلوان للمشاركة بفاعليات أسبوع شباب الجامعات لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل الجهد من أجل تمثيل الجامعة فى أسبوع شباب الجامعات والمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة تليق باسم الجامعة.

واكد رئيس الجامعة ثقته في طلابه ودعمه لهم ، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية وحرصها على مشاركة طلابها في اللقاءات القمية .

ومن المنتظر أن يشارك 120 طالب وطالبة بفاعليات الأسبوع ، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

كما حث الدكتور محمد عبد النعيم ، الطلاب على بذل الجهد من أجل التمثيل المُشرف للجامعة متمنياً لهم تحقيق مراكز متقدمة تليق بإسم الجامعة، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم المتميزين والفائزين في أنشطة الأسبوع.

كما حضر لقاء الطلاب المشاركين بأسبوع شباب الجامعات الأستاذ عبد الله عامر مدير عام رعاية الشباب وفريق العمل بالإدارة العامة.

جدير بالذكر يعد "أسبوع شباب الجامعات" أحد وأكبر ملتقى لطلاب الجامعات المصرية التي تهتم بتنمية ودعم انتماء الشباب بجامعاتهم، ودعم التعارف مع شباب الجامعات الأخرى.