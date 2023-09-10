واشنطن: مستعدون لدعم المغرب في مجالات البحث والإنقاذ

قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ المغرب بأن واشنطن على استعداد لتقديم دعم كبير في مجالات البحث والإنقاذ والمساعدة الطبية.

وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قالت: "نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين المغاربة ومستعدون لتقديم المساعدة"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق، ليل الجمعة الماضي، إلى 2012 شخصًا، فيما زاد عدد المصابين إلى 2059، من بينهم 1404 حالات خطرة.

وضرب زلزال عنيف منطقة جبال الأطلس في المغرب، الجمعة الماضي، وشعر به سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة.

وبحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وقع الزلزال بمنطقة إيجيل بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، أما هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فقدرت قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومتر.