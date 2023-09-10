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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأحد - أولي جلسات الاسبوع،  وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" رحلة صعوده تجاوزا مستوياته التاريخية، ليرتفع بعد مرور أول نصف ساعة بنسبة 0.26%، وصولا إلى مستوى 19,427.02 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 3,841.4 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100"  بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5,640.23 نقطة. 

 كما صعد مؤشر  "EGX30 capped بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 23,362.48 نقطة، ارتفع أيضا مؤشر  EGX30-TR بنسبة 0.28 %، وصولا الي 8,133.41 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.54%، وصولا الي مستوى 3,230.52 نقطة. 

البورصة مستهل التعاملات
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