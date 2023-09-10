أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية استهدفت العاصمة كييف

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 09:08 ص

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، إسقاط قوات الدفاع الجوي لأكثر من عشرين طائرة بدون طيار استهدفت العاصمة كييف خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفوم الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف سيرهي بوبكو قوله، إن مجموعة من الطائرات المسيرة دخلت العاصمة في مجموعات ومن اتجاهات مختلفة وتمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من عشرين طائرة منهم، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأضاف:" تمكنت قوات الدفاع الجوي من تدمير أكثر من عشرين طائرة بدون طيار معادية وتساقط الحطام في عدة أحياء بالعاصمة. في [منطقة] شيفتشينكيفسكي، ألحقوا أضرارًا بشقة في مبنى شاهق لكن معظم الحطام سقط في منطقة مفتوحة غير مبنية".

وأشار بوبكو إلى أن السيارات وخطوط كهرباء الترولي باص وأسطح الطرق تضررت، وهناك حالة إصابة واحدة.

وقد حثت السلطات الأوكرانية المواطنين على البقاء داخل الملاجئ بينما أمطر نظام الدفاع الجوي العاصمة بحطام الطائرات المسيرة.