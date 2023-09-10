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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت.. وجوب سداد الأجنبي المديونيات المستحقة للدولة قبل تجديد إقامته

الكويت
الكويت
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أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنه يتعين على كل أجنبي يرغب في تجديد إقامته بالدولة سداد المديونيات المستحقة عليه قبل التجديد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة - في بيان - "يمكن للأجانب سداد المديونيات المستحقة للدولة عن طريق المواقع الإلكترونية للجهات الدائنة أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)".

وأشارت إلى تفعيل الربط الآلي بين القطاعات المعنية في الوزارة لتحصيل المديونيات المستحقة؛ وذلك بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، داعية الجميع إلى الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها، إذ إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام بالكويت.

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