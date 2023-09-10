بشعار «مسرح بلا إنتاج».. مهرجان الإسكندرية المسرحي يعلن افتتاح دورته الـ13

تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، وهو مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي "مسرح بلا إنتاج"، والذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة عشرة، في الفترة من 22 حتى 28 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان أحمد رزق، صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وقد تم اختيار ثلاثة عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من: "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، الإمارات العربية المتحدة".

سوف تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الإسكندرية وهي: "مكتبة الإسكندرية، ومركز الجيزويت الثقافي، ومسرح ليسيه الحرية، ومركز الإبداع، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي".

وقد تأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ على يد الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت.

وينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة على تقديم أعمال فنية تتماشى مع الواقع وتتحاور مع فنانيه، كما تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.