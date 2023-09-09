الوفد يهنيء الفلاح المصري بعيده الـ71

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الفلاح والمزارع المصري بعيده الـ71، مؤكدا أن الفلاح المصري صاحب الفضل علي جميع المصريين بدوام الهمة في كل العصور.

وأكد رئيس الوفد أن مصر تحتفل كل عام في نفس اليوم ٩/٩ بعيد الفلاح في ذكري صدور قانون الإصلاح الزراعي بعد ٥٢، وفي الأصل فإن عيد الفلاح يتواكب مع وقفة الزعيم أحمد عرابي فى نفس اليوم 1881 أمام الخديوى توفيق ومقولته الشهرية " لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًاولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستبعد بعد اليوم" .

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة الدور الوطني للفلاح المصري وتوفيره الغذاء للمصريين علي مدار العصور.