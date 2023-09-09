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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يناقش مع قمصان خطة السوبر الأفريقي

كولر مع سامي قمصان
كولر مع سامي قمصان
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عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعًا مطولًا مع سامي قمصان مدرب الفريق، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بمدرب الفريق لمناقشة بعض الأمور الفنية والبرنامج التدريبي للفريق الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء معسكر الإعداد بالنمسا.

ويواجه الأهلي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

السويسري مارسيل كولر تدريبات الأهلي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري السوبر الافريقي
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