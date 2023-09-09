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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إطفاء أنوار "برج إيفل" مساء اليوم تكريما لضحايا زلزال المغرب المدمر

برج إيفل
برج إيفل
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أعلنت بلدية باريس أن أضواء برج إيفل ستطفأ رمزيا في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السبت تضامنا وتكريما لضحايا الزلزال المدمرالذي ضرب المغرب الليلة الماضية الذي اعتبر الأعنف في تاريخ البلاد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. 


ويأتي هذا القرار تعبيرا عن "مساندة العاصمة الفرنسية باريس ودعمها الكامل للمغرب"، حسبما أكدت عمدة باريس آن هيدالجو، معربة عن "تضامنها مع المدن المغربية المتضررة ومع عائلات كل الضحايا. 
وكانت عمدة منطقة الدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية (حيث يقع برج إيفل) رشيدة داتي، قد طلبت على موقع "إكس" (تويتر سابقا) "أن يتم إضاءة برج إيفل بألوان علم المغرب تضامنا مع الشعب المغربي". 
كما طلبت من مجلس مدينة باريس تقديم المساعادات المادية والمالية في أقرب وقت ممكن. 
من جانبه، أعلن رئيس معهد العالم العربي أن عبارة "المغرب في القلب" ستُكتب بأحرف كبيرة على واجهة المؤسسة في باريس، وأن العلم المغربي سيتم رفعه عند المدخل. 
وكان زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر قد ضرب عددا من الأقاليم والمدن في المغرب، مما أسفر عن مقتل 1037 شخصا وإصابة 1204 آخرين، بينهم 721 في حالة حرجة، في آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية المغربية.. وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

باريس المغرب برج إيفل
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