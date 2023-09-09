الشباب المصري يحتفل بعيد الفلاح تحت شعار نحو تعزيز حقوق الفلاح في الجمهورية الجديدة

احتفل مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام تزامنا مع مرور عامين على الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجانب لفيف من السادة الوزراء والشخصيات العامة وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي،وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والاقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.

أوضح محمد ممدوح أن الاحتفال بعيد الفلاح المصري يأتي كل عام تقديرا لدوره في التنمية وتكريما على جهده المتواصل عبر السنين في تعظيم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن خلال الأزمات المختلفة التي مرت بها الدولة المصرية لم يتوقف فلاحي مصر عن العمل والإنتاج ولم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجية بفضل جهود الفلاحين.



وفي سياق متصل أوضح ممدوح أنه بالرغم من الدور الفعال الذي لعبه الفلاح المصري الا أنه عاني من التهميش والاقصاء حتى جاء اهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وأخذ قرار بتطوير وتنمية كل القرى المصرية تحت مظلة مشروع حياة كريمة كما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتمثل خارطة طريق تعزز حقوق الإنسان لجميع الفئات المجتمعية وعلى رأسهم الفلاحين ليطلق مجلس الشباب المصري البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام للمساهمة في معالجة التحديات التي أفردتها الاستراتيجية .