لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بالدم لضحايا الزلزال.. صور وفيديو

حرص لاعبو منتخب المغرب على مساعدة ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب الأراضي المغربية صباح اليوم السبت، بحملة تبرع بالدم للمصابين.

وضرب زلزال بقوة 7 ريختر، المدن والأقاليم المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأسفر عن وقوع 1037 وفاة حتى الآن، بالإضافة إلى 1204 إصابة منها 721 إصابة خطيرة.

وقاد الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، أشرف حكيمي، حملة للتبرع بالدم لصالح ضحايا الزلزال.

وقال حكيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس لفحالات حرجة. التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. مساعدتكم ضرورية».

وطالب حكيمي، الجهاز الفني ولاعبي أسود الأطلس بالتبرع بالدم للمصابين، وكذا المغاربة بشكل عام.

وذهب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إلى مركز تبرع بالدم بمدينة أغادير المغربية، رفقة اللاعبين، مثل الحارس ياسين بونو المنضم حديثًا إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المنقضي، نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ الألماني، وقائد المنتخب المغربي رومان سايس مدافع الشباب السعودي، ونايف أكرد مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي.

ولاقت مبادرة حكيمي، ترحيب وحفاوة كبيرة من المغاربة المتواجدين في محيط مركز التبرع بالدم بهذا التصرف الإنساني من لاعبي منتخب المغرب.

وتضامن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مع المغرب بسبب الزلزال، ووافق على طلب الجامعة المغربية لكرة القدم، بتأجيل مباراة منتخب أسود الأطلس أمام ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.