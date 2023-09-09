أبرزها مبابي وصلاح.. صفقات نارية لم يكتب لها النجاح في المريكاتو الصيفي

بعد أن انتهى رسميا موسم الإنتقالات الصيفية لعام 2023 في أوروبا والسعودية، كانت هناك بعض الصفقات التي كانت حديث العالم وأشعلت المريكاتو، لكن فى النهاية لم تتم هذه الصفقات.

وترصد “البوابة نيوز” أبرز هذه الصفقات كالتالي:

صلاح والإتحاد السعودي

تصدر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، المشهد بالميركاتو الصيفي، وكان الاسم الأبرز بسوق الانتقالات بعد ارتباط اسمه بالرحيل للاتحاد السعودي، الذي وضع له عرض خرافي على الطاولة يعد الأكبر فى تاريخ كرة القدم.

لكن الدولي المصري آثر علي إكمال مشواره في أوروبا، والإستمرار فى تحطيم الأرقام القياسية العالمية مع فريق الريدز.

مبابي وريال مدريد

استمر مسلسل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان مع ريال مدريد الإسباني فى المريكاتو هذا العام أيضاً، حيث اقترن اسمه مرارا وتكرارا بالانضمام في صفقة تاريخية للفريق الملكي.

وكان مبابي محل الحديث في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما أخبر إدارة النادي الباريسي بأنه لن يقوم بتمديد عقده لعام 2025، ورغم معاقبته بالاستبعاد من قائمة الفريق مع بداية الموسم لإجباره على التجديد، لكن اللاعب عاد للمشاركة بعد محادثات بين الطرفين.

كايسيدو و ليفربول

بعد أن اقترب نادي ليفربول من حسم ضم لاعب وسط فريق برايتون الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكن نجح غريمه نادي تشيلسي فى ضم كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية على الصعيد العالمي.

وأكدت تقارير صحفية، أن رغبة اللاعب الأكيدة كات تشيلسي، وهو ما حدث في الأخير وترك الريدز في حالة من التخبط والصدمة.

جابري فيجا ونابولي

أحد أهم مواهب إسبانيا واوروبا كان على وشك الانضمام إلى أبطال الدوري الإيطالي، بل إن التقارير أفادت بأن. كل شيء قد انتهى بالفعل.

واستطاع الأهلي السعودي حسم الصفقة وحول مسارها وحصل على توقيع واحد من أهم اللاعبين الشباب الواعدين في العالم.

ميسي والهلال

لم يكن هناك حديث قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية سوى عن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الهلال السعودي.

وانتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو الماضي، ليصبح الباب متاحًا أمامه للانتقال إلى فريق جديد مجانًا، ليجذب اهتمام الهلال بضمه بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي كان يرغب في قوة في استعادة خدماته مرة أخرى، وسعى الهلال إلى الرد على النصر بعد ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في يناير، بالتعاقد مع غريمه الأرجنتيمي ليونيل ميسي.

وقدّم الهلال عرضًا سخيًا للنجم الأرجنتيني من الناحية المادية، في إطار المشروع الرياضي الضخم بجمع نجوم العالم في دوري روشن، وبعد مراحل من الشد والجذب، لم تتم الصفقة في النهاية، وفضَّل ميسي الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الذي يتألق بين صفوفه حاليا.



إنييستا وإنتر ميامي

بنفس الطريقة، كان أندريس إنييستا مرشحًا للذهاب إلى ميامي، خصوصًا بعد انتهاء فترته في فيسيل كوبي الياباني، إلا أن الرسام لم ينتقل في الأخير وآثر عدم تعليق ريشته في الوقت الراهن إلى حين تجربة جديدة في الإمارات.