بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث على طريق طلخا - جمصة

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين ميكروباص وربع نقل على طريق طلخا جمصة أمام قرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد احمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق طلخا جمصة أمام قرية ميت زنقر التابعة للمركز ووجود ضحايا.

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل ارقام د ع أ 5653 وسيارة ربع نقل تحمل ارقام ع م أ 8964 .

فيما أسفر الحادث عن مصرع كل من بيشوي ماهر نعيم 35 عاما وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي ومحمد أنور السيد 85 عامًا والذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الطوارئ بالمنصورة فور وصوله كما أصيب كل من أماني محمد أنور السيد 55 عامًا وجرى نقلها لمستشفى الطوارئ وأسامة إبراهيم الدياسطي 48 عامًا وأحمد عبدالحكيم حسانين 35 عامًا وبيشوى ناجى يوسف 35 عامًا وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة أخرى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.