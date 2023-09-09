وزير الشباب يشهد احتفالية عيد الفلاح المصري

السبت 09/سبتمبر/2023 - 08:05 م

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، احتفالية عيد الفلاح المصري، والمقامة تحت شعار “معا نحو تعزيز حقوق الفلاح المصري في ظل الجمهورية الجديدة”، وشارك في جلسة تعزيز مشاركة شباب الفلاحين في الشأن العام.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب ـ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي، وقيادات القطاع المصرفي والمؤسسات المالية والإقتصادية المعنية بالشأن الزراعي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة علي الدور الكبير الذي يقدمه الفلاحين والإسهامات الهامة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية، والتي شهدت حراكاً قوياً في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة والتقدير للفلاحين، مشدداً على أهمية دورهم الحيوي في توفير الغذاء للمجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للقطاع الزراعي وتطويره، وذلك من خلال توفير التدريب والتقنيات الحديثة والمساعدات المالية.

أشار "صبحي" إلي أن احتفالية عيد الفلاح المصري تعد فرصة للتعبير عن التقدير للفلاحين والاعتراف بدورهم الحيوي، وتعكس الاهتمام الحكومي بقطاع الزراعة وتعزز الروح المجتمعية والتضامن في المجتمع المصري.

وقال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن الاحتفال بعيد الفلاح المصرى، يأتي فى التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى التنمية، وأيضاً تزامناً مع إصدار قانون الإصلاح الزراعى الصادر في 9 سبتمبر لعام 1952، حيث جاء الاهتمام بالاحتفال بالفلاح المصري كل عام تكريمًا له على جهده المتواصل عبر السنين، في تعظيم الإقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى والتنمية الاقتصادية.