رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بدمياط

قال أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظة دمياط إنه تم رفع كفاءة خطوط مياه الشرب فى إطار خطة التطوير الشاملة التى تسعى لها الشركة لتحقيق الأهداف المخططة للمشروعات بالجودة المطلوبة ووفقاً للمخطط الزمنى لتلك المشروعات .

أضاف: أنهت إدارة التنفيذ الذاتى التابعة لقطاع الدعم الفنى أعمال إحلال وتأهيل وصيانة 16 محبس أقطار مختلفة ، و إجراء عمرات لطلمبات رافع صرف صحى كفر الغاب ، ورافع صرف صحى الزرقا ، ورافع صرف صحى شط الملح ، وتصنيع قفيز على خط المياه الرئيسى لمدينة السنانية بقطر 500 مم ، وتصنيع 22 غطاء خرسانة لغرف صرف شبكات غرب لكفر سليمان، إلى جانب تركيب الواح صاج على السور الخلفى بالجراج الخاص بالسيارات والانتهاء من دهان المنبى ج بديوان عام الشركة" مبنى الرعاية الطبية ".



أوضح شاهين أهمية الدور الذى تقوم به إدارات التنفيذ الذاتى فى تخفيف الوقت والجهد المخصص للانشطة والاعمال التى تقوم بها تلك الادارات وكذلك تخفيف الاعباء الفنية والادارية على الادارة العليا.