العيد القومي للشرقية.. افتتاح ملعب كرة قدم خماسي بالزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم السبت ملعب كره قدم خماسي بمركز شباب قرية بني عامر التابعه لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، والمُقام على مساحة 1204 م بتكلفة مليون جنيه ، وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي ، وتنفيذاً لتوجيهات القيادية السياسية بالإهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة وممارسة الرياضة.

تفقد المحافظ الملعب وشاهد عروضاً للاعبي الكاراتيه والتقي باللاعبين الناشئين والتقط معهم صوراً تذكارية مشيداً بأدائهم المتميز ومهاراتهم العالية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الرياضية والمشاركة في المسابقات والبطولات الرياضية ورفع اسم الشرقية في كافة المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

أوضح المحافظ أن هناك تعاون دائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة للإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية باعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية لافتًا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الإمكانيات للشباب.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروعات بقطاع الشباب والرياضية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة اجمالية 3 مليون و200 ألف جنيه، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري إبتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة وفي إطار اهتمام المحافظة بالشباب من خلال اكتشاف مواهبهم وتنميتها والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن .

رافق المحافظ في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والمحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وعدد من نواب البرلمان وأهالي القرية.