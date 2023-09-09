ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة SABAEK بحمولة 100 ألف طن قمح

استقبلت مساء أمس الجمعة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السفينة النقل العملاقة SABAEK حيث تم تركيها على رصيف 92 بميناء الدخيلة وجاري حاليا العمل على تفريغ حمولتها.

ويذكر أن السفينة SABAEK ترفع العلم البنمي برقم التسجيل IMO 9240433 ويصل طولها إلى 250م بعرض 44.04م وبغاطس يصل إلى حوالي 14.م بحمولة 100 ألف طن قمح تقريبا.

واتخذت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة SABAEK الرسو بالميناء كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا حيث تم دراسة تخطيط التراكي وتحديد للأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة خاصة.

السفينة الروسية العملاقة

وتنفيذا لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل قررت هيئة ميناء الإسكندرية، بتنفيذ عدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20 م تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حالياً من أرصفة ومحطات متخصصة على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية فضلا علي تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

وفي هذا السياق فقد وجه السيد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ـ إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة SABAEK وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة والذين قاموا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تركيها ورباطها والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص لاسيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم استقبالها في ميناء الأسكندرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد

كما صدرت توجيهات سيادته إلى الإدارة المركزية لميناء الدخيلة بالإشراف الكامل علي كافة العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة وتذليل كافة العقبات مع التزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة وكذا الإلتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والبيئة فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة