إجراء الكشف الطبى لحكام كرة القدم بالفيوم (صور)

أجرت لجنة حكام كرة القدم بالفيوم اليوم السبت الكشف الطبى فى مسشتفى فيديمين المركزى بمعرفة لجنة طبية بإشراف الدكتور مبروك الزغيبى مدير المستشفى .

تم توقيع الكشف الطبى على الحكام بمختلف الدرجات الاولى والثانية والثالثة والحكام الجدد وشمل الوزن والطول والقلب والباطنة والصدر والنظر، وذلك بحضور الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام بالمحافظة.

يأتى توقيع الكشف الطبى على الحكام قبل اجراء إختبارات" الوارنر تيست" تمهيدا لبداية الموسم الكروى الجديد .

وكانت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم قد عقدت اجتماعا مع الحكام بمختلف الدرجات اعقبه اجراء تدريب بدنى للحكام استعدادا للموسم الجديد .

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى.

وشهده الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى .

وقد عرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات إسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام وقدم التهنئة للحكام الجدد والحكام الذين إجتازوا الترقى من الدرجة الثالثة للثانية ومن الثانية الى الدرجة الاولى وتمنى للجميع موسم متميز .

0b38ce86-768c-4c3f-98ea-2ed0d248e66b

6aca8681-6e84-4924-9b9f-4b8ad8bd4f31

8ab26cf2-b912-40b0-b8fb-91b047587234

43472b4d-2143-4c35-b741-f0f87aa6e886