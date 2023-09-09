مراقبة الأغذية بصحة أسوان تنظم حملات تفتيشية على 811 منشأة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة باستكمال سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كل منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى، مؤكداً أن هذه الحملات تستهدف ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد نجحت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات تفتيشية متتالية خلال شهر أغسطس المنقضى شملت المرور على 811 منشأة متنوعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط وإعدام 3927 كجم من الأغذية المختلفة، و1497 لتر مواد غذائية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط 324 كجم من الجبنة بسبب تغير فى الخواص الطبيعية، و176 كرتونة غير مطابقة للمواصفات، مع تحرير 150 محضر جنحة صحية، علاوة على تحرير 42 مذكرة غلق إدارى للمنشآت المخالفة .

ولفت إلى أن هذه الحملات تمت بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور، ومصطفى صديق وعمر الليثى مراقبى أول الأغذية.



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