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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل مقتل شاب بسبب معاكسة فتاة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة أحد أطرافها، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما  تبلغ لقسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

امن الجيزة مشاجرة معاكسة فتاة مقتل شاب اوسيم
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