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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا ويقتل قياديا بجنوبي البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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أعلنت السلطات في الصومال، اليوم السبت، مقتل قيادي إرهابي خلال إحباط القوات المسلحة الصومالية لمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي بمدينة "بردالي" التابعة لمحافظة "باي" بولاية جنوب الغرب الإقليمية جنوبي البلاد.

وقال مسؤولو إدارة إقليم برداولي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)-: "إن الجيش الوطني تصدّى للخلايا الإرهابية، حيث تم قتل مهاجمي المدينة، وعلى رأسهم القيادي الإرهابي الذي كان يقود العناصر المهاجمة".

 

ويواصل الجيش الصومالي، عمليات الملاحقة ضد فلول مليشيات "الشباب" الإرهابية، حيث استعاد أمس الجمعة، بالكامل، منطقة "عيل لهلي" بإقليم جلجدود، بولاية جلمدج الإقليمية، وسط البلاد.

 

الجيش الصومالى هجوم إرهابي
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