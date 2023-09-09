طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة أمس وأول أمس بلغت ذروة الارتفاع حيث وصلت لـ٤١ درجة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، إنه اعتبارًا من اليوم ستشهد البلاد طقسًا منخفض الحرارة بنحو فارق 3 درجات مئوية، إذ من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى ٣٦ درجة.

وأضافت أنه "سيظل شعورنا بأجواء الطقس حارة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال سيناء وجنوب البلاد"، لافتة إلى أن درجات الحرارة في تلك الأيام أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تقل نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة خاصة في فترات الليل، علاوة على وجود نشاط للرياح يلطف من حرارة الجو، وذلك على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى تحسن الأحوال الجوية بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.