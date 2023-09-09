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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصيني ورئيس البرازيل

الرئيس السيسي ورئيسة
الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية
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يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الصيني، ورئيس البرازيل على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية بنيودلهي.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى عددًا من اللقاءات الجانبية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن الرئيس السيسي التقى مع كلٍ من فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، وسيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وأورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ولي كيانج، رئيس الوزراء الصيني، ولولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل.

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