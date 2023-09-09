المركز الثقافي بطنطا يقدم ليلة جديدة من "ثقافتنا في إجازتنا"

قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية على مسرح المركز الثقافي بطنطا، ليلة جديدة من ليالي مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وقدمت الفرقة بقيادة الفنان عزت بسيوني فقرات فنية وإيقاعات متنوعة لفناني الفرقة في الإيقاع منهم علا عطيان، هدير السيد، لوجين حمدي، يوسف عبد الحميد، علي عصام، علي سامي، رمضان عادل، سما كمال، بمصاحبة فواصل غنائية فلكلورية منها "ياما دقت علي الراس طبول للفنان محمد صبحي، يابتاع النعناع يامنعنع للفنان محمد الإبياري، وقدم عمرو عادل آه يا يالالي، الصلح خير للفنانة نور، وأبدعت ياسمين صبحي في أغنية بهية"، وسط غناء وتشجيع من جمهور مدينة طنطا.

وعلى جانب آخر افتتح الفنان حامد علي فرج أستاذ الخط العربي معرض نتاج متدربي ورشة الخط العربي بالمركز الثقافي بطنطا على مدار العام الماضي والحالي، وبحضور الفنان فتوح سنبل أحد أعلام الخط العربي بمحافظة الغربية والدكتور وليد رجائي قوميسير ملتقى روح الخط العربي بالغربية، وعزة عادل مدير المركز، وعدد كبير من محترفي الخط العربي.

ضم المعرض ما يقرب من 80 عملا فنيا متنوعا بين خط النسخ والرقعة والثلث والكوفي والديواني وفنون الزخرفة للمحترفين منذ بداية الاشتراك في الورشة وحتى الوصول للاحتراف في مجال الخطوط.

لاقى المعرض إقبال وإعجاب الحضور من حيث فكرته والتي توضح المستوى التدريجي للمتدربين داخل الورشة ، خاصة وأن ورشة الخط العربي بدأت بالمركز منذ ثلاثة أعوام متتالية وتقدم بالمجان للجمهور طوال السنة



جدير بالذكر أنه تم تدريب هذا العام مايقرب من 300 طالب وطالبة وسيتم تكريم المتميزين منهم والمشتركين فى المعرض خلال الأسبوع المقبل في الاحتفال بختام النشاط الفني والثقافي خلال إجازة الصيف.

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