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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأطفالها إثر انقلاب ملاكى بالتجمع الأول

الحادث
الحادث
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لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وابنيها إثر إنقلاب سيارة ملاكى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفية ومصابين بأحد الشوارع داخل كمبوند بدائرة قسم شرطة التجمع الأول

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها أسرة مكونة من أب وأم وطفلين أعمارهم 11 و13 سنة، وأسفر الحادث عن وفاة الأم وإصابة باقى أفراد الأسرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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