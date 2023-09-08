رئيس بيراميدز يدعم منتخب مصر أمام إثيوبيا .."صور"

حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على دعم المنتخب الوطني الأول خلال مباراته أمام أثيوبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، حيث كان داعما للمنتخب في المقصورة الرئيسية للاستاد.

كان نادي بيراميدز ورئيسه حريصين كل الحرص على توفير كل سبل الدعم للمنتخب خلال المرحلة الماضية واستضافة ملعب الدفاع الجوي، لمباراة الفراعنة في مواجهة نظيره الأثيوبي، ووجه المهندس ممدوح عيد بتوفير كل الدعم للمنتخب وتلبية كل احتياجات الجهاز الفني واللاعبين في إطار دعم بيراميدز للمنتخب الذي يضم ٦ عناصر من صفوفه في المرحلة الحالية.

وأثنى كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة على الدور الوطني والدعم الكبير الذي يقدمه بيراميدز للمنتخبات الوطنية وبالأخص باستضافة تدريبات ومباريات المنتخب المصري وضيوفه في كافة الأوقات.

وحرص على التواجد بصحبة رئيس بيراميدز في المباراة لدعم المنتخب، هاني سعيد المدير الرياضي وشريف جمال القائم بأعمال مدير العلاقات العامة.