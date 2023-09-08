جامعة حلوان تنظم ندوة حول التطوع في أسبوع شباب الجامعات

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن كيف أكون متطوع متميز، تهدف هذه الندوة إلى تنمية الوعي وتشجيع الطلاب من شباب الجامعات المصرية على العمل التطوعي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم على إنجاز الأعمال التطوعية.

وتناولت الندوة تعريف المتطوع وهو كل من يقدم عملا تطوعيا دون اشتراط مقابل مادي او معنوي، العمل التطوعي، وهو كل جهد يقدمه شخص في خدمة المجتمع، كذلك حقوق وواجبات المتطوع ونظرية التغيير والمشاركة الإيجابية للشباب، العوامل المحفزة للمشاركة، دوافع المشاركة في العمل التطوعي، وماهي الفرص التطوعية التي يمكن أن يشارك بها المتطوع.

كذلك ناقشت الندوة أهم صفات المتطوع المتميز وهي الأمانة والالتزام بالمواعيد، التنظيم، القدرة على حل المشكلات، الإبداع، والمثابرة، أن يكون لديه مهارات القيادة، الاستقلال، التعاون، كما أن هناك بعض الصفات الشخصية للمتطوعين وهي أن يكون متواضع، صبور، شغوف، شجاع، عطوف، وواثق بنفسه، مرن.

هذا وناقشت الندوة معنى التطوع، من المتطوع، فوائد التطوع، اشكال التطوع، مدمرات العمل التطوعي، معوقات النجاح، الحواجز النفسية، وسائل التحفيز، تقنيات العمل التطوعي.

حاضر في الندوة المهندس أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة.*