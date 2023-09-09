«المشرط الانتحاري».. مسيرة روسية تدخل مرحلة الإنتاج الصناعي

أكدت تقارير إعلامية روسية بأن موسكو تخطط لبدء الإنتاج الصناعي للمسيرة الانتحارية الجديدة في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الاختبارات عليها، ويطلق عليها "سكالبيل" وتعني "المشرط".

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، بأن الدرون الانتحاري الجديد ستكون جاهزة في أكتوبر المقبل، وسيتم تسليم أول دفعة منه للوحدات العسكرية الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسيستخدم الدرون الجديد كمسيّرة انتحارية يمكن أن تتسارع حتى ١٢٠ كلم/ساعة، ويبلغ مدى عملها ٤٠ كيلومترا، كما يمكن أن تحمل حتى ٥ كيلوجرامات من الحمولة المفيدة.

ويمكن أن يستخدم القسم الداخلي للمسيّرة بقطر ١٢٥ ملم وطول ٦٥٠ ملم كقسم قتالي يحمل معظم وسائل التدمير التي تستخدمها اليوم الدرونات الروسية، الأمر الذي يوسع إمكانيات استخدام "المشرط" ويسمح لكل وحدة عسكرية باختيار حمولة مفيدة انطلاقا من نوع الهدف المستهدف وإمكانات الوحدة نفسها.

وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأن العسكريين الروس بدأوا يتسلمون ذخائر تنتج صناعيا تم تطويرها لاستخدامها بواسطة درونات مدنية.