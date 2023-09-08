انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح التجريبي بعرض فني.. صور

انطلق منذ قليل، حفل ختام الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي مدير المهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض قصير للفنان محمود حميدة، تدور أحداثه حول التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام.

ويشارك في العرض الفنانون: تامر ضيائي، وسارة عادل، وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي، ورينا أندراوس، وفتحي إسماعيل، ومريم عبدالشهيد، وميسون حسين، وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

أعقب ذلك عرض فيلم قصير يستعرض فعاليات الدورة الثلاثين من الندوات الفكرية، والورش التدريبية، والعروض المسرحية المشاركة ضمن المسابقة الرسمية.

أقيمت فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة 19 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم العربية والأجنبية والإفريقية، وقد كرم خلال حفل الافتتاح 9 رموز إبداعية تقديرا لمشوارهم المسرحي والتجريبي في المسرح العربي.